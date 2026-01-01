Водачът на товарния автомобил, участвал в тежката катастрофа край село Телиш, е с множество предишни нарушения на пътя. Водачът е наказван по административен ред – 16 акта и 8 фиша. Налице е и предходно отнемане на свидетелството за управление заради шофиране след употреба на алкохол, съобщи пред БНТ окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов.

По думите му първоначалните данни сочат, че шофьорът на тира се е движел в рамките на разрешената скорост, а като основна версия за катастрофата се разглежда състоянието на пътната настилка.

Камион влачи кола на заледен участък: Бивш кмет загина при тежка катастрофа в Плевенско

„Потвърждавам това, което беше изнесено като информация вчера. Това са данните, с които разполагаме от огледа на местопроизшествието и от двете моторни превозни средства. Точната скорост ще бъде установена след заключението на автотехническата експертиза, която ще бъде извършена по случая. Към настоящия момент работим с версията, че товарният автомобил се е движел в рамките на ограничението за отсечката. Очевидно се касае за скорост, несъобразена със състоянието на пътното платно", каза прокурор на Николов.

Във връзка с твърденията на ресорния министър и пътната агенция, че са предприети всички необходими действия за зимно почистване, прокурор Николов посочи: „Това, което беше фиксирано от екипа на място, е образуването на т.нар. черен лед, който е изключително опасен за водачите на моторни превозни средства. Това е състояние, при което водачите визуално не успяват да възприемат, че на асфалтовата настилка има тънко покритие от лед. То е изключително опасно. Такова беше установено на мястото.“

Ясна е вероятната причина за катастрофата край Телиш, при която загина бивш кмет на Червен бряг

На въпрос дали шофьорът на тира е давал обяснения и дали има предишни нарушения, окръжният прокурор уточни: „Към настоящия момент той не е разпитан официално. Проведена е беседа с полицейските служители. Да, водачът е наказван по административен ред – 16 акта и 8 фиша. Налице е и предходно отнемане на свидетелството за управление заради шофиране след употреба на алкохол. Тогава това не е представлявало престъпление, тъй като концентрацията е била под 1,2 промила.“