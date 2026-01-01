Тънък слой черен лед върху пътната настилка най-вероятно е основната причина за тежката катастрофа тази сутрин на пътя между Червен бряг и Плевен, при която загина 58-годишният лекар-анестезиолог и бивш кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов. Това заяви за БНТ окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов.

Инцидентът е станал около 7.30 ч. при усложнена метеорологична обстановка. По първоначални данни товарна композиция "Скания", движеща се в посока от Румъния към София, е загубила контрол и е навлязла внезапно в насрещното платно, където се е ударила челно в лек автомобил "Мерцедес". На място е загинал водачът на лекия автомобил, който е пътувал към Плевен за работа.

Камион влачи кола на заледен участък: Бивш кмет загина при тежка катастрофа в Плевенско

Прокурор Николов съобщи, че на мястото на произшествието е установено повърхностно заледяване на асфалта, типично за т.нар. "черен лед" – невидим, но изключително хлъзгав леден филм. Според огледа пътното платно е било покрито с тънък слой лед, образуван вследствие на висока влажност през нощта и рязко понижаване на температурите.

"Категорично на място се установи наличие на тънко ледено покритие, което прави пътя изключително хлъзгав", заяви окръжният прокурор. Очаква се да бъдат изискани и официални данни от метеорологичните служби, които да потвърдят параметрите на времето към момента на катастрофата.

По отношение на скоростта на товарния автомобил, първоначалните данни не сочат превишаване на ограничението от 90 км/ч. Въпреки това се предполага, че скоростта е била несъобразена с конкретните пътни и метеорологични условия, именно заради наличието на черен лед. Окончателната оценка ще бъде дадена след автотехническата експертиза, включително и чрез данни от камерите за средна скорост в участъка.

Проверките показват, че водачът на камиона има предишни административни нарушения по Закона за движение по пътищата, включително временно отнемане на свидетелството му през 2022 г. за шофиране след употреба на алкохол под наказателния праг.

Прокуратурата ще изследва и възможна отговорност на институциите, отговарящи за поддръжката на пътя, включително дали участъкът е бил своевременно обработен срещу заледяване, съобщи още прокурор Николов. Районът не попада в екологична зона със забрана за използване на соли и инертни материали.

Допълнително по случая е установено, че в автомобила на загиналия лекар е имало видеорегистратор. Ако техническото му състояние позволява, записите ще бъдат извлечени и приобщени към доказателствата..

Разследването по случая продължава.