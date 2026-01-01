Тежка катастрофа между два автомобила на главния път Е79 в района между Враца и Монтана взе жертва.

Едната кола е с германска регистрация, смята се, че именно шофьорът, който я управлявал е карал с висока скорост и предприел рисково изпреварване, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

На километър преди отбивката за с. Краводер се удря в идващ насреща лек автомобил с монтанска регистрация. На място е загинал шофьорът, идващ от Монтана.

Чужденецът и спътниците му са транспортирани във Врачанската болница. Очаква се повече информация от МВР в следващите часове.

Заради тежкия инцидент се образува колона от тирове, които все още изчакват. Пътна полиция отклонява леките автомобили по алтернативни трасета