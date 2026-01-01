Мъж загина при тежка катастрофа, станала в понеделник, на главен път Е-79 преди отклонението за бензиностанция Круиз в област Видин.
Сигнал за инцидента е подаден в 12.18 часа на тел.112, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин. Към мястото незабавно са насочени екипи на полицията, пожарната, ЦСМП и Областен отдел „Автомобилна администрация“.
Според първоначалните данни в катастрофата са участвали три товарни автомобила и една лека кола.
Загинал е водача на единия товарен автомобил. Във видинската болница е транспортиран шофьор на друг товарен автомобил.
Оперативна група ще извърши оглед на местопроизшествието.
Пътни полицаи регулират трафика, движението е пренасочено през град Дунавци.