Мъж загина при тежка катастрофа, станала в понеделник, на главен път Е-79 преди отклонението за бензиностанция Круиз в област Видин.

БГНЕС

Сигнал за инцидента е подаден в 12.18 часа на тел.112, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин. Към мястото незабавно са насочени екипи на полицията, пожарната, ЦСМП и Областен отдел „Автомобилна администрация“.

Според първоначалните данни в катастрофата са участвали три товарни автомобила и една лека кола.

Загинал е водача на единия товарен автомобил. Във видинската болница е транспортиран шофьор на друг товарен автомобил.

Оперативна група ще извърши оглед на местопроизшествието.

Пътни полицаи регулират трафика, движението е пренасочено през град Дунавци.