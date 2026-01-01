9-годишно дете загина, а родителите му са тежко пострадали при катастрофа в Прохода на Републиката, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 януари вечерта в района на разклона за село Лагерите.

Влекач с прикачено полуремарке, с турска регистрация, управляван от 61-годишен турски шофьор, движещ в посока към Велико Търново, е навлявъл в лентите за насрещно движение и със средната част на полуремаркето е ударил насрещно движещ се автомобил, управляван от 43-годишен мъж от Айтос.

Момиченцето е било с множество травми и е откарано във великотърновската болница, където по-късно е починало.

Водачът и пътничката на предна седалка са настанени за лечение във великотърновската болница с различни травми.

На турския водач са направение проби за алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. На другия водач са взети кръвни проби.