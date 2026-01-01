Днес президентът Илияна Йотова ще се срещне с ръководството на Сметната палата в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

Президентът ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата, както следва:

От 11.00 часа – Димитър Главчев;

От 12.00 часа – Маргарита Николова;

От 13.00 часа – Силвия Къдрева.

Във вторник (27 януари) президентът Йотова се срещна и с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, която отказа поста на служебен премиер.

В сряда (28 януари) Йотова проведе закрити срещи и с управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев и подуправителите на банката - Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

В сряда единствено Гюров изрази готовност да поеме поста на служебен премиер. "Готов съм да поема отговорността, ако това стане, при ясни принципи и без скрити условия", каза той пред журналисти след срещата с Йотова.

В четвъртък (29 януари) Йотова се срещна с омбудсмана на Република България Велислава Делчева и с нейният заместник Мария Филипова.

Омбудсманът повтори позицията си, че няма желание да излиза от оглавяваната от нея институция.

Заместник-омбудсманът Мария Филипова ще приеме да стане служебен премиер, ако президентът Илияна Йотова прецени да й възложи поста на служебен министър-председател. Това съобщи самата Филипова след среща с държавния глава, състояла се в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

Според член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание, управителя или подуправителя на БНБ, председателя или заместник-председателя на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник. След разговорите с тях Йотова следва да обяви избрания от нея служебен премиер.