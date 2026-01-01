Омбудсманът Велислава Делчева се срещна с вицепрезидента Илияна Йотова на „Дондуков“ 2 в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. След закрита среща между двете, общественият защитник повтори позицията си, че няма желание да излиза от оглавяваната от нея институция.

"Потвърдих отново пред президента Йотова това, което завявам на българските граждани още от момента, в който беше издигната моята кандидатура за омбудмасн", заяви Делчева.

Като омбудсман тя бе е един от възможните кандидати за служебен премиер, записани в Конституцията. Делчева обаче е категорична, че омбусманът като независим орган трябва да защитава правата на гражданите тогава, когато държавата действа или бездейства в техен ущърб.

„Това се потвърждава и от последните няколко месеца, в които аз бях избрана за омбусман. За същия период през миналата година е имало три пъти по-малко жалби на граждани от този период, в който има омбусман. Което означава, че за българските граждани е изключително важно да има човек, действащ на тази позиция. След година и половина не мисля, че е редно отново да изоставяме българските граждани и те да останат без защитник на техните права“, категорична бе Делчева пред журналисти след като излезе от "Дондуков" 2.

„Има европейски и международни стандарти, които също изискват омбусманът да остане максимално независим от останалите власти. На президента Йотова казах, че в този един момент заставам отново на позицията си, че омбусманът не може да изпълнява задължения на служебен премиер, след което отново да се върне като омбусман, който защитава гражданите. Институцията на омбусмана е нещо, което е в полза на всеки един гражданин. Омбусманът е човекът, който решава всекидневните проблеми, личните проблеми, индивидуалните, отделните проблеми на гражданите", добави Делчева.

Йотова се срещна и със заместник-омбудсмана Мария Филипова.

В петък (30 януари) предстои президентът Йотова да се срещне и с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

В сряда (28 януари) Йотова проведе закрити срещи и с управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев и подуправителите на банката - Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

Дотук единствено Гюров изрази готовност да поеме поста на служебен премиер. "Готов съм да поема отговорността, ако това стане, при ясни принципи и без скрити условия", каза той пред журналисти след срещата с Йотова.

Във вторник (27 януари) президентът Йотова се срещна и с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, която отказа поста на служебен премиер.

Според член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание, управителя или подуправителя на БНБ, председателя или заместник-председателя на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник. След разговорите с тях Йотова следва да обяви избрания от нея служебен премиер.

В края на 2025 г. президентът (2017-2026 г.) Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка. На 16 януари Радев обяви, че страната отива на избори, след като от "Алианс за права и свободи" върнаха третия мандат неизпълнен. Преди това бяха върнати и първите два проучвателни мандата – от ГЕРБ - СДС и от "Продължаваме промяната-Демократична България".