Заместник-омбудсманът Мария Филипова ще приеме да стане служебен премиер, ако президентът Илияна Йотова прецени да й възложи поста на служебен министър-председател. Това каза Филипова след среща с държавния глава, състояла се в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

Заместник-омбудсманът е един от възможните кандидати за служебен премиер, записани в Конституцията.

Прессекретариата на държавния глава

Филипова обясни, че от 15 години е държавен служител и работи и работи чрез различни държавни институции за благополучието на хората и би могла да се справи и с новия пост, ако се стигне до нейния избор.

По-рано днес Йотова я посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двете ще бъде закрита.

По-рано днес президентът разговаря и с омбудсмана Велислава Делчева, която след срещата каза, че не иска да оставя институцията на омбудсмана.

Днес е третият ден от срещите на Илияна Йотова с потенциалните служебни премиери. Досега единствено подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров изрази готовност да поеме поста, останалите - отказаха. Във вторник Йотова се срещна с председателя парламента Рая Назарян, а вчера с управителя и подуправителите на БНБ.

