Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров обяви, че е готов да стане служебен премиер след среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура за назначаване на служебно правителство.

"Беше един много важен и знаков разговор с президента, защото и двамата осъзнаваме, колко погледи и колко очаквания са насочени в наша посока в този момент. Това, което казах и на нея, е, че едни честни избори могат да бъдат направени само и едно честно сътрудничество между всички институции, които са чули площадите и са чули какво искат хората и гражданите", сподели той.

Гюров отбеляза, че е готов да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия.

"В принципите означава България е Европа, а в Европа се провежда честни избори. Честни избори може да имаме тогава, когато едно служебно правителство не се намества на политическия терен, то е достатъчно неутрално и равно отдалечено от всички партии и работи само в правомощията, които са му дадени от Конституцията", подчерта още той.

На въпрос дали го притеснява юридическия казус около него, той отговори:

"Аз не мога да коментирам от юридическа гледна точка, защото не съм юрист, но от професионална гледна точка това, което мога да кажа е, че Административният съд вече отмени решението на Комисията за противодействие на корупцията, което беше основа за моите отстранявания от управителния съвет,. И пред съда на Европейския съюз на изслушването получих много категорична подкрепа от становищата, както на Европейската Централна банка, така и на Европейската Комисия. В този смисъл аз нямам никакви морални проблеми да приема една такава позиция. Тук ще считам, че президентът с оглед на компетенцията и юридическия екип, който е в президентството ще вземе най-правилното решение."

Андрей Гюров обяви, че разговорът между тях е бил принципен. "Ще продължат разговорите с всички кандидат-премьери и ще станем във връзка с тях", каза още той.

Йотова го посрещна на входа на президентството.

БГНЕС

По-рано президентът Илияна Йотова се срещна с управителя на БНБ Димитър Радев и подуправителите на банката Петър Чобанов и Радослав Миленков.

Би представлявало нарушение на българското и европейското законодателство, а също така и на утвърдените етични норми, ако стана служебен премиер, каза управителят на БНБ Димитър Радев след срещата.

След разговори с президента Йотова подуправителят на БНБ Петър Чобанов каза, че няма да приеме да бъде служебен премиер. Не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля, допълни той.

Няма да стана служебен премиер, заяви подуправителят на БНБ Радослав Миленков, след срещата с държавният глава. Прекалено много ангажименти имам в Европейската централна банка и в БНБ, допълни той.

Предстои на 29 януари, четвъртък, държавният глава де приеме омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова. На 30 януари, петък, президентът Илияна Йотова ще се срещне с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Президентът Илиана Йотова се срещна вчера с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Едно политическо лице не бива да бъде служебен премиер, защото трябва да има усещане за безпристрастност, каза Назарян след среща с президента.

БГНЕС

Dariknews припомня, че през 2024-а година тогавашният министър-председател Николай Денков подаде оставка и така се стигна до избиране на служебен премиер и служебно правителство от президента Румен Радев. Андрей Гюров, като подуправител на БНБ, бе един от потенциалните служебни премиери, от които Радев можеше да избира.

През юни 2024-а Комисията за противодействие на корупцията установи несъвместимост по отношение на подуправителя на БНБ Андрей Гюров, ръководител на управление "Емисионно", с Българската народна банка.

Комисията за противодействие на корупцията съобщи, че е установила, че Андрей Гюров е бил в несъвместимост, когато става подуправител на Централната банка, защото по това време е бил в две дружества с нестопанска цел.

Към датата на избирането му за подуправител, което е станало на 26 юли 2023 г. Андрей Гюров е бил член на Управителния съвет на едно сдружение с нестопанска цел и член на Управителния съвет на друго сдружение, посочиха тогава от комисията в решението си.

До 23 ноември 2023 г. той е бил съдружник и е притежавал дялове на стойност 100 лева от вписания общ капитал в размер на 5000 лева на дружество с ограничена отговорност, като ги е прехвърлил с нотариално заверен договор на 8 ноември 2023 г.

„Категорично заявявам, че решението на КПК е незаконосъобразно и се основава на неверни факти, преднамерено тълкуване на закона и отказ да се изяснят обстоятелствата по случая.

Убеден съм, че решението на КПК е политически мотивирано и представлява целенасочено превратно тълкуване на факти“, каза тогава Гюров. През юли същата година БНБ го отстрани като подуправител.

Гюров заведе дело срещу Антикорупционната комисия. Казусът стигна до Съда на Европейския съюз, който образува дело по преюдициалното запитване на Върховния административен (ВАС) съд.

През декември 2024-а Административният съд в София обяви за нищожно решението на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), с което Андрей Гюров бе отстранен като подуправител на БНБ.

Към момента той заема поста, но не изпълнява функциите, поради факта, че все още тече делото. Андрей Гюров все още попада в списъка за потенциален служебен премиер, тъй като той не е отстранен от Народното събрание.

Преди да бъде подуправител на БНБ, Гюров бе депутат от ПП и председател на парламентарната група на Продължаваме промяната.