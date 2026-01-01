Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев се срещна с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство.

Йотова го посрещна на входа на президентската институция. Срещата между двамата бе закрита.

"Ако приема да стана служебен министър-председател, това би представлявало нарушение на българското и европейското законодателство, а също така и на утвърдените етични норми", каза пред журналисти управителят на БНБ след срещата си с президента.

"Санкцията за подобно нарушение е подаването на незабавна оставка, а подобно развитие крие риска от дестабилизиране на най-стабилната публична институция към момента, която е Българската народна банка, но също така и лишаване на страната от пълноценно представителство и от право на глас в управителния съвет на Европейската централна банка в самото начало на членството ни в еврозоната. Това би могло да бъде много лош сигнал за пазарите, за нашите партньори с всички произтичащи от това негативни последици", посочи още той и допълни, че неговата позиция е мотивирана както от гледна точка на институционалната логика, така и от институционалната отговорност.

Около 12:00 ч. и подуправителят на БНБ Петър Чобанов също проведе среща с президента Илияна Йотова.

Той бе категоричен и съобщи, че не би приел да бъде служебен премиер. "Отговорът е "не", не мисля, че в момента съм необходим в тази си роля", каза Чобанов.

След него са срещите и с останалите подуправители - Радослав Миленков и Андрей Гюров.

На 29 януари (четвъртък) държавният глава ще приеме омбудсмана на България Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова.

На 30 януари (петък) президентът Илияна Йотова ще се срещне с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Според член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на БНБ Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – съответно Велислава Делчева, Мария Филипова.

Държавният глава Илияна Йотова следва да проведе срещи и разговори с тях и след това да обяви избрания от нея служебен премиер.

В края на 2025 г. тогавашният президент Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка. На 16 януари Радев обяви, че страната отива на избори, след като от АПС върнаха третия мандат неизпълнен. Преди това бяха върнати и първите два проучвателни мандата – на ГЕРБ - СДС и на „Продължаваме промяната-Демократична България".