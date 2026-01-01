В изпълнение на процедурата за назначаване на служебен министър-председател в чл. 99, ал. 5 от Конституцията държавният глава Илияна Йотова продължава срещите с кръга лица, определени в основния закон да могат да заемат поста.

На 28 януари, сряда, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2 управителя и подуправителите на Българската народна банка, както следва:

От 11.00 часа – Димитър Радев;

От 12.00 часа – Петър Чобанов;

От 13.00 часа – Радослав Миленков;

От 14.30 часа – Андрей Гюров.

На 29 януари, четвъртък, в 13.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.

На 30 януари, петък, президентът Йотова ще се срещне с председателя и заместник-председателите на Сметната палата, както следва:

От 11.00 часа – Димитър Главчев;

От 12.00 часа – Маргарита Николова;

От 13.00 часа – Силвия Къдрева.

Припомняме, че днес председателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян се срещна на „Дондуков“ 2 с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Срещата между двете бе закрита.

След срещата с президента Рая Назарян каза пред журналисти, че е добре, че след кратка пауза конституционната процедура по избор на служебен министър-председател е отново в своя ход, защото българските граждане и дори политическите формации са с очакването за бързи и скорошни избори.

От 23 януари досегашният вицепрезидент вече е новият президент на страната, след като Конституционният съд реши, че пълномощията на Румен Радев се прекратяват предсрочно заради подадената от него оставка. Йотова е първата жена в историята на България, която заема поста на президент.

Припомняме, че Радев връчи и трите проучвателни мандата за съставяне на правителство, но всички те бяха върнати неизпълнени. Първият мандат - на коалицията ГЕРБ-СДС, беше върнат веднага, а вторият - на „Продължаваме промяната - Демократична България“, също не доведе до съставяне на кабинет. Третият мандат беше връчен на „Алианс за права и свободи“ (АПС), но и той беше върнат, с което се изчерпа конституционната процедура за формиране на редовно правителство и се отвори пътят към предсрочни парламентарни избори.

След промените в Конституцията от 2023 г. настоящият държавен глава Илияна Йотова може да избира служебен министър-председател от кратък списък с конкретни длъжности или т. нар. „домова книга“.