Катастрофа с пострадал затрудни движението на пътя между Русе и Кубрат.

Това съобщи говорителят на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. По първоначална информация произшествието се е случило на входа на село Червена вода. Сблъскали са се лек автомобил и малък камион.

От Центъра за спешна медицинска помощ в Русе съобщиха, че при катастрофата има един пострадал с политравма, който е откаран за лечение в болницата.

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), съобщиха че в района на инцидента движението близо два часа се осъществява двупосочно в една лента и се регулира от "Пътна полиция".

Припомняме, че в края на миналата седмица катастрофа между два автомобила наложи спиране на движението по същия път. При инцидента тогава имаше общо шестима пострадали. Трима от тях, на възраст между 19 и 21 години, бяха настанени с политравми в интензивното хирургично отделение на Университетската болница „Канев“.