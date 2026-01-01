Върховният административен съд (ВАС) реши да върне поскъпването на зоните за паркиране в София със задна дата - от 5 януари, съобщи БНТ.

Съдът обезсили като недопустимо определението на Административния съд в София-град, с което беше спряно предварителното изпълнение на наредбата.

Определението на ВАС е окончателно.

От 24 декември до 4 януари, паркирането в зоните в София беше безплатно в празничните дни, като зоните за платено паркиране и цените останаха същите както преди Нова година. От 5 януари зоните за почасово платено паркиране отново се заплащат, но без увеличение на цената.

Причината бе, че новите цени и обхват на синята и зелената зона бяха обжалвани в съда, включително от ДПС на Делян Пеевски, а предварителното изпълнение на промените в общинската наредба беше спряно от съда.

В края на 2025 г. стана ясно, че Столична община ще разшири зоните за платено паркиране в столицата и те ще поскъпнат. В различни квартали софиянци протестираха срещу промените.

ЦГМ

По-късно Административният съд в София спря поскъпването и разширението на зоните в София, а разпореждането, с което беше допуснато предварително изпълнение на решението на Столичния общински съвет (за увеличаване на таксите за паркиране в синя и зелена зона) бе обявено за нищожно.

Столичната община обжалва, като въвеждането на новите правила остана блокирано до окончателното решение на съда. А днес то гласи, че поскъпването влиза в сила със задна дата.