От днес, 5 януари, зоните за почасово платено паркиране в София отново се заплащат, но без увеличение на цената. Причината е, че новите цени и обхват на синята и зелената зона бяха обжалвани в съда, включително от ДПС на Делян Пеевски, а предварителното изпълнение на промените в общинската наредба беше спряно от съда.

От 24 декември до 4 януари, паркирането в зоните в София беше безплатно в празничните дни.

Зоните за платено паркиране и цените остават същите както преди Нова година, подчертават от Центъра за градска мобилност.

В края на 2025 г. стана ясно, че Столична община ще разшири зоните за платено паркиране в столицата и те ще поскъпнат. В различни квартали софиянци протестираха срещу промените.

Софиянци протестираха срещу по-скъпите и зони за паркиране

По-късно Административният съд в София спря поскъпването и разширението на зоните в София.

Разпореждането, с което беше допуснато предварително изпълнение на решението на Столичния общински съвет за увеличаване на таксите за паркиране в синя и зелена зона, бе обявено за нищожно.

Случаят е свързан с жалби срещу Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и измененията в нея, приети с Решение № 883 на Столичния общински съвет от 13 ноември 2025 г., както и срещу разпореждането за предварително изпълнение на същото решение.

Столична община обяви, че ще обжалва в законоустановения срок (който е 7 дни) определението на АССГ, с което съдът спря допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Наредбата за паркиране.

По този начин въвеждането на новите правила остава блокирано и вместо да влязат в сила от 5 януари 2026 г., ще трябва да се изчака окончателното решение на съда относно законосъобразността на приетите изменения.

Тази временна мярка затруднява планирането на предстоящите дейности и създава допълнителна несигурност за гражданите и бизнеса. Общината ще настоява пред по-горната инстанция определението да бъде отменено и процесът по модернизация на системата за паркиране да продължи по планирания график, съобщиха от Столична община.

От Столична община уточниха, че съдът не е обявявал наредбата за нищожна. Определението не съдържа подобен извод и не представлява решение по същество. Съдът тепърва предстои да се произнесе по законосъобразността на нормативния акт.

Постановената мярка е само временно спиране на предварителното изпълнение до окончателното разглеждане на жалбите. Всякакви твърдения, че наредбата е „нищожна“, са неверни и не почиват на съдебния акт.

Писменото становище по делото бе внесено от страна на Столична община в съда в сряда (26 ноември), а още в четвъртък вечерта съдът постанови определението си.

Тази нетипично бърза последователност на процесуалните действия естествено поставя въпроса доколко съдът е имал възможност да се запознае в пълнота с аргументите на общината, преди да уважи постъпилите жалби, сред които и тази от “Движението за права и свободи”.

Защо реформата е необходима

Промените в наредбата имат една ясна цел - по-добра инфраструктура, по-качествени публични услуги и повече ред в паркирането, тема, която десетилетия наред остава нерешена в София.

Ето какво предвиджаха промените

Увеличение на цените

Синя зона – 2 евро на час

Зелена зона – 1 евро на час

Основни промени в зоните:

Работно време:

Синя зона – 9:00–21:00, всеки ден, включително неделя и празнични дни

Зелена зона – 9:00–21:00, понеделник–събота, без празнични дни

Максимално време за паркиране:

Синя зона – 3 часа

Зелена зона – 4 часа

СОС реши: Синя и зелена зона в София поскъпват двойно

Разширяване на зоните:

Синя зона включва: пл. „Македония“, Руски паметник, „Крива река“, „Иван Вазов“, част от „Лозенец“ и „Яворов“, „Оборище“

Поетапно зелена зона ще обхване: „Банишора“, „Лагера“, „Редута“, „Гео Милев“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, част от „Студентски град“ и район Подуяне

Винетни стикери за живущи:

Синя зона – 150 евро/година

Зелена зона – 100 евро/година

Жителите няма да имат право на винетен стикер за трети автомобил

Служебни абонаменти:

Синя зона – 800 евро/година

Зелена зона – 500 евро/година

Ограничение – до 10% от паркоместата в подзоната

Други нововъведения:

Въвежда се жълта (уикенд) зона в Банкя – 0,50 евро/час, с безплатен стикер за местните жители

Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София обсъждат в СОС

Електрически автомобили – първите 3 часа паркиране безплатно (от 1 януари 2027), след това се заплаща по зоните

Табелите ще имат QR код или линк за алтернативни плащания (Sofia Plus, сайт ЦГМ и др.)

Хартиени талони отпадат от средата на 2026 г., ще се използват само електронни методи

Санкции за неправилно паркиране:

Скоба – 30 евро

„Паяк“ – 75 евро