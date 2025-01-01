Категорично несъгласие с приетата от Столичния общински съвет реорганизация и повишаване на цените на синя и зелена зона изразяват Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията (СЗБ) в позиция, получена в БТА. Двете организации призовават промените да бъда преразгледани, като посочват, че същевременно ще бъдат предприети необходимите съдебни действия.

СОС реши: Синя и зелена зона в София поскъпват двойно

Според БАЗ и СЗБ промените представляват не само оскъпяване на услугата за гражданите, но и „саботаж срещу бизнеса“. Браншовите организации смятат, че промените противоречат на Закона за въвеждането на еврото в Република България, където е записано, че приемането на еврото не може да води до увеличение на цените на стоките и услугите, освен ако това не е обосновано от обективни икономически фактори.

В позицията се посочва, че се вдигат цените не само на почасовото паркиране, но и на служебните абонаменти на живущите в центъра, както и на цените за премахването на скоба и при принудително преместване.

КЗП се самосезира за поскъпването на платеното паркиране в София

„Увеличава се обхватът на зоните, като на много места това се случи дори без обществено обсъждане. В момент на изключително трудни за бизнеса времена това е поредна тежест, която понасяме“, пише в съобщението.

Столичният общински съвет реши през миналата седмица да увеличи цените на паркирането в София и да разшири обхвата на зоните за платено паркиране от 5 януари 2026 година, припомня БТА. Цените за почасово паркиране в синя зона ще бъдат 2 евро на час, в зелена зона - 1 евро на час. Винетните стикери за живущи също ще поскъпнат – 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена зона, като за втори автомобил таксите ще бъдат съответно 300 евро и 200 евро.

Ден по-късно Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира и започна проверка по случая с повишаването на цените за паркиране в столицата. От КЗП посочват, че ще изискат всички приложими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и кмета на Столична община, за да се установи дали съществуват обективни икономически основания за увеличението.