Лидерът на картела "Синалоа", издирван от Съединените щати, е арестуван в Мексико по обвинения в разпространение на наркотици и тероризъм, съобщиха източници от мексиканското правителство в сряда. През май Педро Инсунза Нориега беше обвинен от САЩ в трафик на големи количества фентанил, кокаин и хероин в страната.

Той беше задържан в северозападния щат Синалоа в Мексико, съобщиха източниците. Според Министерството на правосъдието американският обвинителен акт за „наркотероризъм и материална подкрепа на тероризма“ е първият, насочен към предполагаем лидер на картела.

САЩ обяви награда по 10 млн. долара за залавянето на двама от синовете на наркобарона Ел Чапо

"Картелът "Синалоа" е сложна, опасна терористична организация и разбиването ѝ изисква новаторски, мощен правен отговор", каза главният прокурор на САЩ Пам Бонди. „Дните им на вреди срещу американския народ без последствия са свършили – ще търсим доживотен затвор за тези терористи", допълни тя.

След завръщането си в Белия дом миналата година американският президент Доналд Тръмп обеща да предприеме мерки срещу трафика на наркотици. Администрацията му извърши удари по предполагаеми кораби за превоз на наркотици в Тихия океан и Карибите, убивайки над 100 души. Тръмп поиска Мексико да увеличи усилията си за борба с трафика на наркотици, заплашвайки с мита върху мексиканския износ. Синът на Нориега, Педро Инсунза Коронел, който беше обвинен заедно с баща си, беше убит от мексикански военни по време на операция срещу наркотрафика миналия месец.