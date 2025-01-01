Куба е арестувала китайски наркобос, смятан за един от основните трафиканти на фентанил, съобщи gulfnews.com. Той е избягал от ареста в Мексико и се издирва и от Съединените щати, съобщи в сряда мексиканското правителство.

Джи Донг Джан, известен с прякора „Брат Уанг“, е обвинен, че е работил в тясно сътрудничество с мексиканските наркокартели „Синалоа“ и „Халиско Ню Дженерейшън“, които Вашингтон е определил като чуждестранни терористични организации.

Арестът му е потвърден от мексиканското Министерство на сигурността.

Официални източници потвърдиха пред "Би Би Си" в сряда, че китайският гражданин е задържан в Куба и че мексиканските власти „чакат да видят дали ще бъде депортиран или екстрадиран“. Интерпол издаде червена бюлетина срещу него през август.

Задържан в Мексико през октомври 2024 г., Джи Донг Джан е бил държан в затвор в Мексико Сити, очаквайки съдебно изслушване за екстрадицията му в Съединените щати, където срещу него има заповед за арест по обвинения в пране на пари.

По-късно е освободен под домашен арест, от който избягал през юли.

Според министъра на сигурността на Мексико Омар Гарсия Харфуш Джан се счита за „голям международен оператор за пране на пари“. Той е обвинен, че е изпрал поне 20 милиона долара в САЩ между 2020 и 2021 г., използвайки над 100 кухи компании и банкови сметки, съобщава El País.

Според властите трафикантът е отговарял за „установяването на връзки с други картели за прехвърляне на фентанил от Китай към Централна и Южна Америка, Европа и Съединените щати“.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп оказва натиск върху Мексико и Китай да ограничат наркотрафика, особено на фентанил — мощен болкоуспокояващ, стоящ в основата на епидемията от свръхдози в САЩ. Съединените щати наложиха високи мита и на двете страни.

Синтетичен опиоид, фентанилът е 50 пъти по-силен от хероина и се произвежда много по-лесно и евтино. Основна причина за свръхдози в Щатите, той до голяма степен е заменил хероина и предписваните опиоиди.

Правителството на мексиканския президент Клаудия Шайнбаум е засилило конфискациите на наркотици под натиска на митата от Тръмп, който е заплашил с допълнителни санкции, ако проблемът не бъде решен.

Наркотик, стократно по-силен от фентанила, заля пазара в САЩ

Въпреки че Мексико е основният източник на фентанил, продаван в САЩ, Вашингтон все повече насочва вниманието си към китайските доставчици на прекурсори за производството му.

Според два източника, цитирани от AFP в Хавана, задържаният ще бъде екстрадиран в Мексико, но не е уточнена дата или подробности по процедурата.

Кубинските власти не са направили официален коментар относно ареста.

Задържането идва в момент, когато САЩ продължават военните удари срещу предполагаеми наркокораби край бреговете на Южна Америка. След като тази седмица унищожиха два предполагаеми плавателни съда за наркотрафик в Тихоокеанската част на Латинска Америка, Щатите вече са извършили общо девет удара срещу такива лодки от миналия месец насам. При атаките загинаха най-малко 37 души, като първите седем удара бяха в Карибско море.

Един от тези удари е поразил т.нар. „наркоподводница“, убивайки двама души на борда и оставяйки двама оцелели - един от Колумбия и един от Еквадор. В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че подводницата е била натоварена с фентанил и други наркотици.