Иззеха голямо количество наркотици след мащабна акция в Русе и София, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Русе

Акцията е проведена на 16 октомври.в отлична координация между звената на МВР и прокуратурата, с участието на служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и сектор „Специализирани тактически действия“ при О на ДМВР-Русе, съвместно с екипи на Главна дирекция „Национална полиция“-София, под надзора на прокуратурата.

Задържани са четирима мъже - на възраст между 30 и 57 години, за които са събрани данни за участие в престъпна дейност, свързана с разпространение на високорискови наркотични вещества.

Претърсени са няколко адреса в Русе и София - са намерени и иззети значителни количества наркотични вещества, сред които: над 380 грама фентанил, над 400 грама метамфетамин, марихуана, прохообразни и кристалообразни вещества, и таблетки с неустановен състав.

Иззети са също над 15 000 лева, както и електронни везни, спринцовки с прозрачна течност и мобилни телефони, използвани за престъпната дейност. Един от участниците е задържан при последващи действия в столицата, където е извършено претърсване както на неговото жилище, така и на стопанисван от него търговски обект.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.