Иззеха голямо количество канабис след спецакция в Пазарджишко, съобщиха от полицията.
ОД на МВР-Пазарджик
Операцията е проведена в землището на село Мирянци, а разследването е под надзора на прокуратурата.
Установено е, че в земеделски имот на обща площ около 750 кв.м са засети множество насаждения с марихуана.
Органите на реда са изкоренили от нивата 276 растения с височина между 170 и 260 сантиметра. Общата маса на насажденията е 2208 килограма.
Нивата е била умело прикрита между овощни насаждения. Задържан е 27-годишен мъж от село Мирянци, чиято съпричастност към извършеното престъпление се изяснява.