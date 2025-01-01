Иззеха голямо количество канабис след спецакция в Пазарджишко, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Пазарджик

Операцията е проведена в землището на село Мирянци, а разследването е под надзора на прокуратурата.

Установено е, че в земеделски имот на обща площ около 750 кв.м са засети множество насаждения с марихуана.

Органите на реда са изкоренили от нивата 276 растения с височина между 170 и 260 сантиметра. Общата маса на насажденията е 2208 килограма.

Нивата е била умело прикрита между овощни насаждения. Задържан е 27-годишен мъж от село Мирянци, чиято съпричастност към извършеното престъпление се изяснява.