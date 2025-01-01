Разбиха наркооранжерия след акция в София, съобщиха от МВР.

Операцията е проведена на 8 октомври в кв. „Враждебна“ след получена информация за софиянец, който отглеждал канабис и разпространявал наркотици на територията на столицата. Служителите на реда задържали 51-годишния мъж пред имота му в квартала.

МВР

На адреса е открита оранжерия с инсталация за капково напояване и засадени близо 40 растения канабис с голям брой отклонения и съцветия, с височина от 180 до 250 см и обособени в отделни гнезда.

На място са намерени полиетиленов чувал и пластмасова кофа, пълни със зелена листна маса, а в прилежаща постройка - още 31 растения канабис, високи между 100 и 150 см, с множество съцветия, оставени за сушене.

МВР

Открити били още шест стъклени буркана, метална кутия, три пластмасови кофи, пълни с марихуана, както и метална кутия, съдържаща конопени семена.

Намерен е газ сигнален револвер с пет боеприпаса към него. Общото количество иззети наркотични вещества са 70 растения - 20 кг и 400 г канабис и около килограм и половина марихуана.

МВР

Мъжът е задържан за 72 часа и му е повдигнато обвинение. Припомняме, че само за няколко дни криминалистите проведоха три успешни специализирани полицейски операции - на 4 октомври те иззеха наркотични вещества от затворническо общежитие „Кремиковци“.

Тогава в ръчен багаж били открити 10 плика, съдържащи бяло и кафяво прахообразно вещество. В резултат на последвалите действия е задържана 37-годишна жена.

МВР

При претърсване в жилището ѝ са намерени и иззети различни количества прахообразни и кристални вещества, три електронни везни, множество опаковки и тетрадка със записки, свързани с престъпната дейност.

МВР

Жената е известна на полицията за наркотици, грабежи и кражби, осъждана. Експертната справка установила, че намереното е три грама кокаин, 42 грама метамфетамин и 58 грама фентанил.

МВР

Материалите са докладвани в Софийска градска прокуратура. Задържаната е привлечена като обвиняема и е под постоянен арест. На 7 октомври при обиск и претърсване в жилището на 37-годишен софиянец в кв. „Левски Г“ бяха открити и иззети растения канабис.