Хванаха дилър с над три килограма различни наркотици, които пласирал чрез криптирано приложение в София, съобщиха от МВР.

До ареста му се стигнало на 6 октомври, когато столичните криминалисти са хванали дилър и клиент след покупко-продажба на наркотични вещества в "Студентски град".

Първо е проверена 21-годишна бургазлийка, купила 5 грама марихуана, които са иззети при обиска, а непосредствено след това е задържан и дилърът, на 25 години.

При обиска и претърсването на управлявания от него автомобил са намерени пликчета с бяло прахообразно вещество, вакуумирани пликове със суха тревиста маса и голяма сума пари.

Претърсен е апартаментът, обитаван от мъжа, са иззети близо 340 вакуумирани пликчета, съдържащи суха тревиста маса, множество пакетчета с бяло прахообразно вещество, халюциногенни гъби, електронна везна, вакуум машина и голяма сума.

Клиентката и дилърът са задържани. Резултатът от експертната справка сочи, че иззетите наркотици са над два килограма марихуана, около килограм кокаин и 10 грама халюциногенни гъби.

25-годишният мъж е повдигнато обвинение и е арестуван за 72 часа.