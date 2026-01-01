Тежка обстановка в Крумовград и Кирково заради валежите през последните дни и най-вече през изминалото денонощие. Река отнесе мост в село Гривка и напълно откъсна една от махалите. Всички реки в област Кърджали са с повишени нива. Областният управител на Кърджали Никола Чанев разпореди задействане на системата BG-ALERT в двете общини заради ситуацията там.

В Община Крумовград, където ситуацията остава усложнена, дъжът не е спирал от снощи, съобщиха за NOVA от Областната управа. Река е отнесла мост, който свързва две махали в крумовградското село Гривка, като махала "Зиморница" е напълно откъсната. Там живеят 12 души. От общината поддържат постоянна връзка с хората, а при необходимост от доставка на храна и лекарства е предвидено преминаване на багер.

По информация на кмета на Крумовград Себихан Мехмед, към момента няма бедстващи хора. В самия Крумовград нивото на река Крумовица е на около 30 сантиметра от преливане над моста на републиканския път.

Водата в града е негодна за пиене, предупреждават властите. Заради високите води са залети множество земеделски земи и помпените станции на Крумовград и на част от селата.

БТА

Областният управител на Кърджали съобщи, че е разпоредил задействане на системата BG-ALERT в Крумовград и Кирково заради валежите и ситуацията там. Чанев бе в Крумовград, където се запозна с обстановката в родопския град. Областният управител каза, че идеята е населението в двете общини да бъде предупредено за обявения червен код и допълни, че валежите се очаква да продължат до 14:00 часа на 8 януари.

В Крумовград Чанев се срещна с кмета Себихан Мехмед, а пред медиите коментира, че на терен са всички държавни институции - Областната дирекция на МВР, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и директора ѝ комисар Сергей Заимов.

БТА

Чанев припомни за предприетите съвместни мерки с общината по почистване коритото на река Крумовица в района на моста, като обясни, че по мнение на експерти именно това е причината мостът все още да не бъде залят. Областният управител описа и ситуацията в община Кирково, където по думите му валежите също са интензивни, но се наблюдава оттичане на водите.

„Там имаше няколко водни обекта, чието ниво бе притеснително, но, слава Богу, нещата се подобряват“, каза той. По думите му рискова от преливане е била ситуацията с язовира в село Тихомир и не толкова за населението, колкото, че водата от него се оттича в река Крумовица, която застрашава едноименния град. Към момента водата в язовира вече не достига преливника, а е на близо метър от него.

БТА

„Следим положението. Във връзка съм с кмета Шинаси Сюлейман. Всичко, което може да бъде направено от страна на общината и на институциите, е направено“, каза Чанев.

Областният управител допълни, че в община Кирково пораженията са основно по инфраструктурата и конкретните нарушения предстои да бъдат описани. „Има щети, разбира се, има паднала подпорна стена, но е нямало паркирани автомобили. Слава Богу, няма нещо, което да застрашава човешки живот“, каза още областният управител Никола Чанев. Той допълни, че в двете общини най-прекият мониторинг се осъществява от кметовете на малките населени места, които са на терен и в постоянна комуникация с общинските кметове.

БТА

Прогнозите за най-южните краища на България обещаваха обилни дъждове с риск от разливи на реки и наводнения. За област Кърджали е в сила оранжев код за опасно време, свързан именно с количеството валежи.