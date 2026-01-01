Градушка удари на места в страната.

Облачно с краткотрайни превалявания от дъжд остава времето в община Бургас, като дъжд придружен със суграшица в падна квартал „Крайморие“, предава БТА.

Градушка падна и в Кърджали.

Сняг вали в близо половината области на територията на цялата страна, по-интензивен е в областите Враца, Монтана и Ловеч, както и по планинските проходи.

Влошените метеорологични условия създават затруднения в различни части на страната. Общо 261 машини обработват републиканските пътища, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Днес ще бъде облачно, валежите ще продължат, на места ще са значителни по количество и придружени с гръмотевици. В по-голямата част от Северна България и високите полета в Западна ще вали сняг и ще се образува снежна покривка, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Синоптиците обявиха жълт код за потенциално опасно време, силни ветрове и снегонавявания в почти цялата страна, с изключение на Бургас, Ямбол, София град, Перник, Кюстендил, Смолян, Пазарджик и Благоевград. За Кърджали кодът е оражев за обилни валежи, бурен вятър и навявания.