Започна изплащането на първите пенсии в евро в пощенските клонове. Изплащането на пенсиите ще продължи до 20 януари, а хората, които получават парите си по банков път ще имат преведените суми днес.



Пенсионерите, които получават минимална пенсия за стаж и възраст, от 1 януари вече ще взимат 322,37 евро, което се равнява на 630,50 лева досега. Ако имате не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж и навършени 67 години за мъжете и жените, ще получавате 274,02 евро при 535,93 лева досега, съобщава pariteni.bg.

Пенсията за инвалидност поради общо заболяване става 370,73 евро при над 90% намалена работоспособност, 338,49 евро – от 71 до 90% намалена работоспособност и 274,02 евро – от 50 до 70,99% намалена работоспособност.

Наследствената пенсия, която е определена на 75% от минималната пенсия за стаж и възраст, вече ще е 241,78 евро при 472,88 лева досега.

Максималната пенсия запазва размера си, като таванът остава 1738,40 евро.

От 1 юли социалната пенсия беше повишена на 333,48 лева, като в евро тя става 170,51 евро. Социалната за инвалидност вече ще бъде 272,81 евро при над 90% степен на увреждане с чужда помощ, 238,81 евро – при над 90% увреждане и 221,66 евро – от 70 до 90% намалена работоспособност.

БГНЕС

Добавката за чужда помощ става 127,88 евро, а за ветераните от войните – 170,51 евро. Към 1 май 2025 г. 66 000 българи получават пенсии, несвързани с трудова дейност.



Само 6300 обаче са на социалната пенсия за старост, а мнозинството - 55 100 души, получават социална пенсия за инвалидност. 3200 получават пенсия за военна инвалидност. 1200 души получават персонална пенсия. 85 000 са с добавка за чужда помощ, а 50 души - добавка за ветерани от войните.