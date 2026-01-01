В структурата на общите разходи през ноември 2025 г. най-голям дял заемат разходите за пенсии. Те са в размер на 21 973,5 млн. лв., което е 91,2% от плана за годината. Това съобщи Националният осигурителен институт (НОИ) относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Спрямо същия период на предходната година разходите за пенсии са с 2 250,5 млн. лв. (11,4%) повече. Броят на пенсионерите за ноември 2025 г. е 2 063 694, а средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 1 024,48 лв.

Пенсиите в евро - колко ще получат пенсионерите

Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към ноември 2025 г. възлиза на 13 672,2 млн. лв., което е 89,9% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на 2024 г., приходите нарастват с 1 794,0 млн. лв.

Размерът на извършените разходи към ноември 2025 г. е 24 784,9 млн. лв. или 90,5% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с 2 440,2 млн. лв.

Изплащат първите пенсии в евро, очакват се засилени мерки около пощите и банките

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са тези за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към ноември 2025 г. те са в размер на 2 636,5 млн. лв., което е 85,8% от планираното за годината. Отчетените разходи са със 180,9 млн. лв. повече спрямо същия период на 2024 г. Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за периода е 11 206,8 млн. лв.

Сумата на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към ноември 2025 г. възлиза на 138,6 млн. лв., което представлява 99,5% изпълнение на плана за годината. В сравнение със същия период на 2024 г., тази сума нараства с 14,8 млн. лв. От НОИ посочиха, че разходите по бюджета на фонда към ноември 2025 г. са в размер на 109,1 млн. лв. което е 87,4% от плана за годината. Извършените разходи са с 15,5 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

Данните на НОИ отчитат, че приходите по бюджета на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към ноември 2025 г. възлиза на 3,6 млн. лв., което представлява 112,5% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1,0 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г. Общо разходите на фонда за първите единадесет месеца на годината са в размер на 2,4 млн. лв., което е 50,0% от плана за годината. Извършените разходи са с 0,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2024 г.

Тази сутрин започна изплащането на първите пенсии в евро чрез пощенските станции. Преводите на сумите за януарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.