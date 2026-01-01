Поредна донорска ситуация е реализирана в Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра.

Донорът е 69-годишен мъж, който е претърпял масивен мозъчен кръвоизлив. Неговите бъбреци ще дадат шанс за живот. Това съобщи д-р Данчо Данаилов, който бе част от екипа, извършил експлантацията.

„Беше реагирано на време и благодарение на усилията на работещите в Отделението по анестезиология и интензивно лечение пациентът беше кондициониран и бе превърнат в реален донор.

За жалост бяха експлантирани само двата бъбрека, защото констатирахме, че черният дроб не е в добро състояние и не е подходящ за потенциалните рецепиенти в страната. Въпреки всичко ние го броим за победа, защото подобни донорски ситуации в България се случват достатъчно рядко“, каза д-р Данаилов.

Той подчерта, че в подобни ситуации убеждаването на близките на починалите да даряват органи е изключително трудно. По думите му е необходима повече ангажираност от страна на държавата с този проблем.

През 2025 г. в силистренската болница бяха реализирани три донорски ситуации. При тях донорите бяха двама 73-годишни мъже, изпаднали в мозъчна смърт и млада жена на 22 години. Поради липса на подходящи реципиенти у нас, в два от случаите органите бяха предоставени на болници в Румъния по линия на споразумение със съседната ни страна.

От ръководството на болницата в Силистра съобщиха във Фейсбук, че през изминалата година общият брой на трупните донори в страната е бил 12, като една четвърт от тях са установени и кондиционирани в Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра.

„Това е ясен показател за високия професионализъм, отговорност и ангажираност на екипа на Отделението по анестезиология и интензивно лечение“, пише в публикацията.