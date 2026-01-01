Повече от хиляда блокирани пътници са прекарали нощта на летище "Схипхол", обяви летищната управа тази сутрин. Поради зимното време стотици полети бяха отменени през последните дни, предаде Националната новинарска агенция АНП.

По тази причина предишните нощи стотици пътници също са нощували на летището. През изминалата нощ обаче за първи път бяха поставени походни легла. Тази сутрин бяха раздадени и закуски.

Според говорител е трудно да се посочат точни числа. Леглата са били разположени както в залата за заминаващи, така и в зоната след проверките за сигурност, където много хора също са си намерили място за пренощуване. Става въпрос за пътници, които нямат шенгенска виза и следователно не са могат да напуснат летището,, за да нощуват в хотел.

Остава неясно дали всички тези хора ще могат да се качат на самолет днес. Заради снеговалежи и силни ветрове днес вече са отменени над 700 полета. По-голямата част от тях са на авиокомпания "Ка Ел Ем" (KLM).

"Схипхол" очаква този брой да нарасне още. За днес са били планирани общо около 1100 полета.

Всички пътници, чиито полети са отменени и които все още не са на летището, се призовават да не идват. На всички се препоръчва също така да следят внимателно текущата информация за полетите си.

Няколко полета от летище Ротердам-Хага за днес сутринта също се отменят поради зимните условия. На летището в Айндховен разписанието на полетите изглежда нормално и няма много отменени такива.