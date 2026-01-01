Френската киноикона Брижит Бардо ще бъде погребана в родния си град Сен Тропе днес, 7 януари. Скромното погребение ще отрази нейната дългогодишна любов към животните, както и крайнодесните ѝ политически възгледи.

Много погледи ще бъдат насочени към гостите на церемонията в църквата „Нотр-Дам де л'Асомпсьон“, погребението в крайбрежното гробище и публичното събитие в курорта на Ривиерата.

Лидерът на крайната десница Марин Льо Пен потвърди, че ще присъства, докато президентът Еманюел Макрон няма да бъде там, предаде АФП.

Очакват се някои звезди от шоубизнеса, но нейната фондация за правата на животните подчерта, че това ще бъде събитие „без излишни церемонии“.

„Церемонията ще отрази коя беше тя, с хората, които я познаваха и обичаха. Без съмнение ще има някои изненади, но тя ще бъде проста, точно както искаше Брижит“, каза Бруно Жакелин, говорител на фондацията „Брижит Бардо“.

Погребението ще бъде излъчено на публични екрани в Сен Тропе за почитатели и фенове, които се очаква да пренебрегнат ниските зимни температури, за да отдадат последна почит.

Звездата от „И Бог създаде жената“ почина на 91-годишна възраст на 28 декември в дома си в Сен Тропе, където се оттегли, след като се отказа от филмовата си кариера в началото на 70-те години. Причина за смъртта не е съобщена.