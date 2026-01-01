Управителят на НЗОК Петко Стефановски обясни пред журналисти има ли затруднения с лекарствата, заплащани изцяло или частично от Здравната каса.

Пациенти алармират: Рецепти по НЗОК не се изпълняват, аптеките връщат болни хора

"Сървърите на НЗОК работят без никакъв проблем, проблеми с достъпа до лекарства има в под 10% от всички аптеки, които са сключили договори с НЗОК", обясни Стефановски.

"Аз като управител на НЗОК съм длъжен, не само съм длъжен, а и ще го спазя - нито един български гражданин да не остане без лекарства", каза още той.

Стефановски допълни, че проблемът не е централен и засяга локален проблем със софтуера. "Още днес във всяка аптека, в която има проблем, ще влязат IT специалисти да окажат съдействие", каза още той.

"Давам срок до 48 часа да няма нито един гражданин в страната, който да се оплаче, че няма достъп до лекарства", категоричен бе управителят на НЗОК.