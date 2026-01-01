Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отхвърли твърдения, че Съединените щати са се обърнали към Турция с искане да предложи на венецуелския лидер Николас Мадуро изгнание в страната преди залавянето му, като каза, че "ние не сме получавали такива новини", съобщава новинарският сайт "Тюркийе тудей".

Коментарите идват на фона на международните реакции, след като американски сили заловиха Мадуро и съпругата му по време на специална военна операция на 3 януари и ги откараха в Ню Йорк, където ще бъдат съдени за трафик на наркотици и свързани с това обвинения, посочва турската медия.

Според някои американски официални представители и медийни съобщения Вашингтон е предложил на Мадуро мирен изход, който потенциално включвал изгнание в Турция, но той го отхвърлил, което довело до последвалата операция.

Сенаторът от републиканците Линдзи Греъм заяви на 5 януари, че "той (Мадуро) можеше да бъде в Турция днес, но той е в Ню Йорк. Мадуро не може да обвинява никого освен себе си. Тръмп му предложи изход. Той избра да се противопостави на Тръмп и американската армия и сега се намира в затвора, където заслужава да бъде".

В. "Ню Йорк Таймс" от своя страна съобщи, че администрацията на Тръмп е дала ултиматум на Мадуро през декември, като му е казала "да напусне поста си и да замине на луксозно изгнание в Турция". Той отхвърлил с гняв този ултиматум, твърдят за изданието няколко американци и венецуелци, участвали в преговорите за прехода.

Ердоган каза, че е изразил опасения за стабилността на Венецуела по време на телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп в понеделник.

Говорейки след първото за годината заседание на кабинета, турският президент заяви, че е подчертал пред Тръмп, че не трябва да се позволи на Венецуела да затъне в нестабилност.

"Не можем да приемем каквото и да е действие, което нарушава политическата легитимност и международното право, където и да се случва по света", каза още Ердоган в речта си.