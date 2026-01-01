Временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви вчера 7-дневен траур за военните, убити при американското нападение през уикенда за залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, предаде Ройтерс.

Тръмп: Венецуела ще прехвърли до 50 милиона барела петрол на САЩ

Според правителството на южноамериканската страна няколко десетки венецуелски офицери са загинали при атаката.

Кубинското правителство обяви в неделя, че 32-ма негови военни офицери и полицаи, работещи във Венецуела, също са загинали при нападението. Куба обяви 2-дневен траур.