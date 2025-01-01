Заловиха трима души с наркотици при поредната акция в София, съобщиха от МВР.

Работата на униформените е започнала след получени оперативни данни, че младеж разпространява и укрива наркотици в градинката на кв. „Гео Милев“, а друг мъж пласира дрога в квартал „Зона Б-19“.

Специализираната операция се е провела на 23 септември от криминалисти на Първо и Трето РУ към СДВР. Установено е 17-годишно момче в парковото пространство на ул. „Генерал Хосе Де Сан Мартин“.

Непълнолетният е изхвърлил саморъчно свита цигара с марихуана и топче от същия наркотик. В специално пригоден тайник, изкопан в земята и покрит с камък, били намерени още 12 полиетиленови пликчета, топче и свивка - съдържащи марихуана.

Материалите са били докладвани в прокуратурата, а непълнолетният е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка „надзор на инспектор Детска педагогическа стая“.

По-късно е проведена операция в кв. „Зона Б-19“. В тревни площи близо до коритото на Владайска река, униформени са извършили проверка на двама мъже - на 43 и 47 години, известни на полицията за наркотици.

От бельото на 43-годишния мъж са били иззети 20 полиетиленови сгъвки с фентанил и доза кристали. Двамата мъже били задържани. След доклад на материалите в прокуратурата - на 43-годишния е повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа.