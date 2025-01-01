Спипаха дилър с над килограм наркотици в София, съобщиха от МВР.

В хода на специализирана операция на 30 август в жк. „Люлин“ за проверка е спрян 34-годишен мъж, за когото служителите имали предварителна информация, че разпространява забранени субстанции.

МВР

При претърсвания в дома му са намерени 431 грама амфетамин, близо 10 грама екстази и 610 грама марихуана.

След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура, на мъжа е наложена мярка „парична гаранция“ в размер на 3000 лева.