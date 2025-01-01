Иззеха половин килограм амфетамин, над 70 грама метамфетамин и кокаин при акции в Бургас, съобщиха от МВР.

Задържани са шестима души. Униформени са спрели за проверка автомобил, управляван от 25-годишен мъж.

С него пътували 63-годишен мъж и 17-годишно момиче. В тайник в багажника са открити 500 г амфетамин, 10 г метамфетамин и електронна везна.

МВР

При претърсване в дома на 40-годишен мъж са намерени 23 пликчета метамфетамин, кутийка със същото вещество - общо около 60 грама, електронна везна и пари.

МВР

При проверка на апартамент на ул. „Цар Асен Велики“ полицаите иззели 14 г кокаин и чиния с остатъци от още около 1 г. В жилището са били двама мъже - на 25 и 27 г.

Мъжете и непълнолетното момиче са арестувани и по случаите се водят раследвания.