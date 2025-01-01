Задържаха трима души са притежаване и разпространение на наркотици в Перник, съобщиха от полицията.

Те са заловени след спецакция. На ул. „Благой Гебрев“ до жилищен блок е проверен 31-годишен мъж, от когото иззели плик с амфетамин. На ул. „Ленински проспект“ униформени са проверили 39-годишен мъж.

От раничка на гърба му е иззето пакетче марихуана - с тегло малко под 1, 5 грама. Действията на полицаите продължили за установяване на евентуалния дилър на забранените субстанции.

На ул. „Юри Гагарин“, в междублоково пространство, е бил проверен 31-годишен мъж, за когото имало данни, че разпространява наркотици.

При вида на криминалистите той е сдъвкал и изплюл алуминиево фолио, съдържащо бяло прахообразно вещество. При претърсване на обитавания от него адрес е иззето бяло кристално вещество с тегло около 45 грама, реагирало на амфетамин.

Мъжът е криминално проявен, задържан за притежаване на наркотични вещества. Води се разследване под надзора на прокуратурата.