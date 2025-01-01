На 9 август, по време на провеждащия се парк фест „Пейка“ на крепостта „Кракра“ в Перник, полицейски екипи са извършили проверка на 15-годишен тийнейджър с постоянен адрес в столицата.

При последвал личен обиск у него е открито и иззето пликче с бяло прахообразно вещество, което по негови данни е метамфетамин. Младежът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство, като предстои веществото да бъде изследвано лабораторно.