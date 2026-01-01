Председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен ще подпише на 17 януари, събота, споразумението за свободна търговия с южноамериканския блок Меркосур, обяви днес Брюксел. Европейският съюз даде зелена светлина в петък на този търговски договор въпреки опозицията на няколко страни, включително Франция, отбеляза АФП.

ЕС одобри оспорваната сделка с Меркосур

Проверки на камиони, излизащи от пристанището в Хавър, акция по магистрала в северната част на Франция – френските земеделци продължават натиска срещу споразумението между ЕС Меркосур.

Френски земеделци блокираха с трактори сградата на ЕП в Страсбург (ВИДЕО)

В различни европейски страни бяха организирани протести срещу договора между ЕС, Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, който би създал една от най-големите зони за свободна търговия в света – с над 700 милиона потребители.

В северозападния град Хавър около 150 земеделци с трактори събраха тази вечер на кръстовище с кръгово движение, откъдето контролират входа на пристанището. Те запалиха голям огън заради студа, установява кореспондент на АФП. Хавър е сред основните пристанища на Франция и е първото в страната по трафик на контейнери.

Тези земеделски активисти възнамеряват да проверяват всички камиони, които влизат или излизат, и да блокират хранителни продукти, които не отговарят на стандартите, наложени на френските и европейските производители.

В северната част на Франция „Координасион рюрал“ – вторият по големина земеделски синдикат в страната – подготвя тази вечер мащабна акция по магистрала A1. Други магистрали вече са блокирани, включително A64 южно от югозападния град Тулуза, където има барикада от месец.

Франция, както и Унгария, Полша, Ирландия и Австрия, се противопоставя на това споразумение, определено като „от друга епоха“, по което се преговаря от 1999 г.

Според критиците му този договор ще нанесе удар по европейското земеделие заради по-евтините продукти, внасяни от Латинска Америка, при които може да не са спазени европейските стандарти заради недостатъчен контрол.

Като премахва голяма част от митата, споразумението насърчава европейския износ на автомобили, машини, вина, зехтин и млечни продукти и улеснява влизането в Европа на говеждо, птиче месо, захар, ориз, мед и соя.

Ратифицирането на договора с Меркосур все още зависи от гласуване в Европейския парламент, което се очертава оспорвано, вероятно през февруари или март. Голям протест на земеделци е планиран пред сградата му в Страсбург на 20 януари.