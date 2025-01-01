Френски земеделци блокираха днес подстъпите на Европейския парламент (ЕП) във френския град Страсбург в знак на протест срещу планираното споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканската организация Меркосур, включваща Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай.

Около 40 трактора се подредиха на входа към главната сграда на ЕП. Протестиращите запалиха огън, за да се сгреят. Бяха издигнати надписи, които гласят "Не на Меркосур" и "Не на реформата на Общата селскостопанска политика".

На сцената, която бе издигната за синдикалните лидери, предвождащи протеста, се качи и лидерът на френската партия "Национален сбор" Жордан Бардела, който е и председател на групата на "Патриоти за Европа" в Европейския парламент.

Франция продължава да отхвърля планираното споразумение за свободна търговия между ЕС и латиноамериканския блок Меркосур, заяви в неделя френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр.

Френската позиция потенциално може да осуети планираното за идната събота пътуване до Бразилия на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Там тя възнамерява да подпише споразумението за свободна търговия с латиноамериканското обединение.

.@J_Bardella en soutien de nos agriculteurs contre la concurrence déloyale et l’accord commercial avec le Mercosur.



Il n’est pas acceptable que nos agriculteurs soient systématiquement sacrifiés et méprisés !



Cette manifestation devant le Parlement européen est symbolique. pic.twitter.com/0KM4f7qo5n — Charles-Henri Gallois 🇫🇷 (@CH_Gallois) December 17, 2025

Вчера членовете на Европейския парламент одобриха предпазна клауза за споразумението между ЕС и Меркосур, за да се предотвратят негативни последици за европейския селскостопански сектор от вноса от страните от Меркосур, обяви пресслужбата на ЕП.

Позицията на европарламента беше приета с 431 гласа "за", 161 "против" и 70 "въздържал се". Преговорите с Европейския съвет за окончателния вид на законодателството бяха предвидени за днес.

Проектът за регламент определя как ЕС може временно да замрази облекченията за мита върху вноса на определени селскостопански продукти, считани за чувствителни (като птиче или говеждо месо) от Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, ако се прецени, че този внос вреди на производителите от ЕС.

Според европарламента ЕК трябва да започне проучване за необходимостта от защитни мерки, когато вносът на чувствителни селскостопански продукти се увеличи средно с 5% за период от три години (в сравнение с 10% годишно в предложението на ЕК), пояснява пресслужбата на ЕП.

ЕП прие изменение, което включва план за реципрочност, съгласно който ЕК започва разследване и приема защитни мерки, когато има достоверни доказателства, че вносът, ползващ се от преференции за митата, не отговаря на съответните изисквания за опазване на околната среда, хуманно отношение към животните, здравеопазване, безопасност на храните или защита на труда, приложими за производителите в ЕС.