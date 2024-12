Пристигайки в Южна Америка за среща на върха, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че търговското споразумение на ЕС с междудържавното обединение Меркосур е близо.

„Приземяване в Латинска Америка. Финалът на споразумението между ЕС и Меркосур се вижда. Да работим, да го прекосим“, написа тя в социалната мрежа X преди срещата в Монтевидео.

Touchdown in Latin America📍



The finish line of the EU-Mercosur agreement is in sight.



Let’s work, let’s cross it.



We have the chance to create a market of 700 million people.



The largest trade and investment partnership the world has ever seen.



Both regions will benefit.