Руските власти вземат мерки за ограничаване на някои обаждания в приложенията "Телеграм" и "Уотсап", предаде Ройтерс, като се позова на изявление на руския комуникационен регулатор "Роскомнадзор".

Президентът Владимир Путин миналия месец подписа закон, който дава зелена светлина за разработването на подкрепяно от държавата приложение за съобщения. Законодателната инициатива е свързана със стремежа на Русия да намали зависимостта си от платформи като "Уотсап" и "Телеграм". Москва отдавна се опитва да изгради "дигитален суверенитет", насърчававайки услуги, които са разработени на нейна територия. Стремежът ѝ да замени чуждестранните платформи се засили още повече, след като някои западни компании се оттеглиха от руския пазар заради войната в Украйна.

"За да се противодейства на криминални лица, се предприемат мерки за частично ограничаване на обажданията по тези чуждестранни месинджъри", пише в изявлението на "Роскомнадзор". "Не са наложени други ограничения на тяхната функционалност", добавя руският регулаторен орган.

"Роскомнадзор" заяви, че собствениците както на "Телеграм", така и на "Уотсап", са пренебрегнали исканията на руските власти да попречат тези платформи да се използват за престъпни дейности като изнудване и тероризъм.