По повод решението на Министерския съвет, с което 31 декември и 2 януари 2026 г. са обявени за неприсъствени дни, ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) напомня важни разяснения относно заплащането на труда в тези дни.

Извънреден труд за неприсъствените дни

За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време, трудът, положен по време на почивни и неприсъствени дни, винаги се счита за извънреден и се заплаща с минимум 75% увеличение.

За работещите при сумирано изчисляване на работното време няма да има допълнително увеличение, ако са на график през тези два дни, тъй като за тях трудът не е извънреден.

Как се заплаща трудът по време на официалните празници

Инспекцията припомня, че официалните празници през коледно-новогодишния период са:

24 декември – Бъдни вечер

25 и 26 декември – Рождество Христово

1 януари – Нова година

Трудът, положен на официален празник, се заплаща с минимум двойно увеличение за всички работещи.

Ако трудът е и извънреден, се дължат още 100% увеличение върху възнаграждението.

Извънредният труд трябва да бъде възложен със заповед на работодателя, с която служителите трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа предварително.

Работещите по график при сумирано отчитане на работното време по време на официални празници получават единствено двойно възнаграждение, без допълнително увеличение.

За защита на правата си работниците трябва да разполагат с писмени доказателства, че са работили в празнични или неприсъствени дни. Това могат да бъдат:

заповед за възлагане на извънреден труд

поименен график

Тези документи дават възможност на контролните органи да извършат ефективна проверка при подаден сигнал.

Как да се подаде сигнал

На сайта на ИА ГИТ, в раздел „Административно обслужване“, е публикувана подробна информация относно подаването на сигнали.

Гражданите могат да получат консултации и на националния телефон 0700 17 670 в рамките на работното време.