Рибарска златка е заснета на видео в окръг Куяхога, САЩ. Според Peoplе този вид е бил смятан за изчезнал в продължение на повече от 200 години.

В началото на декември обаче рибарска златка е забелязана в природния резерват Cleveland Metroparks. Във видеото рядкото животно се вижда да тича през гората, изследвайки околността.

Служителите на резервата смятат завръщането като доказателство за качеството на работата им. Те работят усилено, за да възстановят горите и водните пътища и да ги направят отново обитаеми.

Рибарската белка (Pekania pennanti), е месояден бозайник от семейство мустовидни, родом от горите на Северна Америка. Въпреки името си, тя рядко се храни с риба. Тя особено се наслаждава на дървесни таралежи - успешно ги ловува, въпреки бодлите им.

Преди това беше съобщено, че бял делфин е бил забелязан край бреговете на Вирджиния, САЩ. Само няколко такива делфина живеят в света.