Петима души са задържани при проведена специализирана полицейска операция, свързана с разпространението на наркотици в Стара Загора. Това съобщиха на съвместен брифинг заместник окръжният прокурор на Стара Загора Георги Николов и директорът на Областната дирекция на МВР в Стара Загора старши комисар Красимир Христов.

Акцията е проведена през вчерашния ден в западната част на града на ул. „Калояновско шосе“, поясни старши комисар Христов. Той уточни, че трима от тях са задържани в помещение, където са били съхранявани наркотичните вещества, а другите двама - непосредствено след закупуване на марихуаната.

„При претърсването и изземването са открити около 12 килограма марихуана и ловна пушка двуцевка с 22 патрона 16 калибър, иззети са и 600 хапчета ксанакс“, допълни Христов.

„Окръжната прокуратура наблюдава досъдебно производство за държане на високорискови вещества с цел разпространение“, каза прокурор Николов. Той обясни, че в момента активно се извършват процесуално-следствени действия и разпити на множество свидетели и заяви, че днес предстои да бъдат повдигнати обвинения на задържаните.

Сред задържаните в постройката, които са били продавачи, са майка и син на 69 и 45 години, както и приятелката на сина, която е на 23 години, а купувачите са двама мъже на 27 години. Стойността на откритото наркотично вещество е около 240 000 лева, поясни заместник-окръжният прокурор.

По време на акцията откритото наркотично вещество е било в насипно състояние с цел разпространение.