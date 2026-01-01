Президентът на САЩ Доналд Тръмп в момента изчаква по въпроса за евентуалното предоставяне на гаранции за сигурност за Украйна за период по-дълъг от 15 години, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

„Що се отнася до това дали има напредък в преговорите за гаранции за сигурност за повече от 15 години – през декември [по време на срещата ни] в „Мар а Лаго“ повдигнах този въпрос. Президентът на САЩ изчаква по този въпрос и каза, че той ще бъде обмислен“, каза Зеленски пред журналисти.

Той изрази надежда да получи отговор по време на следващата си среща с Тръмп.

„Смятам, че ще се срещнем скоро. Смятам, че ще имам среща във Вашингтон или може би някъде другаде – ще видим какви са плановете на президента. И аз смятам, че ще успея да получа отговор на този въпрос“, каза Зеленски.

Той се срещна с Тръмп на 28 декември в резиденцията на американския президент „Мар а Лаго“ във Флорида, припомня Укринформ.