Нови теории на конспирацията се развиха в социалните мрежи след влизането на България в еврозоната. DarikNews.bg отговаря на някои от тях:

Защо новите евромонети се привличат от магнит?

Да, част от евромонетите се привличат от магнит, защото са направени от стомана с медно покритие - това са монетите от 1, 2 и 5 цента. Монетите от 1 и 2 евро също се залепват за магнит заради наличието на никел в тях.

Защо на гърба на монетата пише „стотинка“?

Думите „цент“ и „стотинка“ имат еднакво значение - една стотна от цента. Правилно е да ги наричаме и по двата начина.

От Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките напомнят, че в нормативната рамка, свързана с въвеждането на еврото, се използват няколко различни наименования – „евро“ за основната парична единица, „цент“ и „евроцент“ за разменните единици, както и „стотинка“, която ще бъде изписана върху националната страна на българските евромонети с номинал под 1 евро. Именно думата „стотинки“ ще присъства върху монетите, като част от българската идентичност, заедно с надписа „БЪЛГАРИЯ“ на кирилица.

Още една държава избира да запази изписването на номинала на своя език. В Гърция върху центовете е изписано „лепто“ или „лепта“ традиционните названия за малката единица.

Фалшиви ли са и ще откажат ли да ги приемат в други държави?

Новите български евромонети са напълно истински и могат да бъдат използвани във всяка една държава, която е приела евровалутата.