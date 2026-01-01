Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че очаква Запорожката АЕЦ и въпросите, свързани с териториите, да бъдат обсъдени от неговия екип и американските преговарящи в Париж, предаде Ройтерс.

Зеленски посочи в "Екс", че също така ще бъдат обсъдени възможни формати за срещи на лидерско ниво, включващи европейски съюзници и Съединените щати.

В същото време, началникът на кабинета на Зеленски приветства днес "конкретните резултати" по време преговорите и обеща, че националните интереси на Киев ще бъдат защитени.

Украйна търси твърда подкрепа от съюзниците си в случай на примирие с Русия, като същевременно се противопоставя на искането на Кремъл да предаде източния район Донбас в замяна на мир, отбелязва Ройтерс.

"Не цялата информация може да бъде публична, но вече има конкретни резултати, (и) нашата работа продължава", написа в "Телеграм" Кирило Буданов, който бе назначен за ръководител на канцеларията на Зеленски миналата седмица.

"Националните интереси на Украйна ще бъдат защитени", добави той.

Коментарът на Буданов последва изказване на Зеленски от снощи, че американски и украински служители са обсъдили "някои идеи" за решаване на въпроса с териториите, който според него остава най-голямата пречка в мирния процес.

Киев отказва да се изтегли от Донбас и заяви, че САЩ са предложили идеята за свободна икономическа зона в части от региона, от които Украйна се съгласи да се оттегли.

Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф каза отделно вчера, че по време на разговорите в Париж са обсъждани териториални въпроси и че дискусиите ще продължат.