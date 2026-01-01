При постигане на споразумение за мир, Белгия ще изпрати в Украйна военноморски и военновъздушни сили, както и представители на пехотата, съобщи белгийският премиер Барт де Вевер след вчерашната среща на Коалицията на желаещите в Париж, цитиран от местни медии.

Нова стъпка за сигурността на Украйна: Париж, Лондон и Киев подписаха декларация

Той уточни, че по отношение на пехотата се предвижда основно изпращането на инструктори за обучение на място на украинските войски. По неговите думи САЩ изглежда подкрепят плана за постигане на "приемлив мир". Де Вевер коментира, че без подкрепата на Вашингтон разполагането на международни сили в Украйна би било невъзможно.

Белгийският премиер отчита, че властта в САЩ е склонна често да променя мнението си, но постигнатите снощи договорености са залегнали в документ. Де Вевер отбелязва, че продължаващите преговори бележат напредък, особено по отношение на запазването на трансатлантическите отношения и преодоляването на възможни разделения.