В карловския квартал „Сушица“ беше спазен старинният обичай „Къпанак“, при който бяха окъпани булки и именици.

Ритуалът се организира от местното читалище „Васил Левски - 1927“ на Дръндевата чешма.

Обичаят повелява на Ивановден в изворна вода да се окъпят всички жени, минали под венчило през изминалата година.

Булката Петя Козичкова по традиция бе доведена до чешмата с музика.

Тя се прекръсти, изми лицето си и бе окъпана от своите кумове, които изсипаха менче с ледена вода в гърба ѝ.

Вярва се, че спазването на обичая носи здраве и плодородие на младите невести.

Заместник-кметът на община Карлово Антон Минев поздрави булката и я дари с икона на света Богородица.

След Петя Козичкова ритуално бяха окъпани и имениците. Празникът завърши с хоро на площада.