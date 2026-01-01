В карловския квартал „Сушица“ беше спазен старинният обичай „Къпанак“, при който бяха окъпани булки и именици.
Ритуалът се организира от местното читалище „Васил Левски - 1927“ на Дръндевата чешма.
Обичаят повелява на Ивановден в изворна вода да се окъпят всички жени, минали под венчило през изминалата година.
Булката Петя Козичкова по традиция бе доведена до чешмата с музика.
Тя се прекръсти, изми лицето си и бе окъпана от своите кумове, които изсипаха менче с ледена вода в гърба ѝ.
Вярва се, че спазването на обичая носи здраве и плодородие на младите невести.
Заместник-кметът на община Карлово Антон Минев поздрави булката и я дари с икона на света Богородица.
След Петя Козичкова ритуално бяха окъпани и имениците. Празникът завърши с хоро на площада.