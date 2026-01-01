Заради присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. и увеличаване на броя обслужвани клиенти на касите, извършващи обмяна на банкноти и монети от левове в евро, касите на Българската народна банка (БНБ) и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” АД в страната ще работят извънредно с клиенти на 10 януари (събота), 17 януари (събота), 24 януари (събота) и 31 януари (събота).

Касите в централната сграда на БНБ на пл. „Княз Александър I” 1 ще извършват единствено обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро само за физически лица.

Работно време на касите с клиенти: от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Касите в Касов център на БНБ в м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10, ще извършват: обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро за физически лица, както и обмяна на монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро за юридически лица. Работното време е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Касите на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги” АД в страната са в София, кв. „Овча Купел”, ул. „Иван Хаджийски” № 16; Плевен, ул. „Климент Охридски” № 58 Б; Пловдив, бул. „Ягодовско шосе” № 2; Варна, ул. „Цариброд” № 23; Бургас, ул. „Александър Велики” № 8.

Те ще извършват обмяна на банкноти и монети, които са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна от левове в евро.

Работно време е от 8:30 до 16:00 ч., почивка от 12:00-12:30 ч.

Българската народна банка отново напомня: "Всички евромонети с българска национална страна могат да бъдат използвани навсякъде в държавите от еврозоната, а така също и в редица държави и територии извън еврозоната, където еврото е официална или широко приета валута, като например: Ватикана, Андора, Монако, Сан Марино, Черна гора, Косово, както и в отвъдморски територии на държави – членки на ЕС, като Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана, Реюнион, Майот, Сен Пиер и Микелон, Канарски острови. По този начин евромонетите с българска национална страна ще достигнат до всички, които използват еврото".