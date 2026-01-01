Обичаят „Иванови влачуги“ е живото културно наследство на село Караисен. Това е една от най-характерните и стари местни традиции в община Павликени.

Официален фейсбук профил на кмета на Павликени инж. Емануил Манолов

И днес край селската чешма се събраха самодейците от групата за изворен фолклор към Народно читалище „Добра надежда - 1896”.

Те пресъздадоха обичая за ритуалното къпане на младоженците чрез „влачугането“ им до чешмата.

Официален фейсбук профил на кмета на Павликени инж. Емануил Манолов

Това съобщи кметът на Павликени инж. Емануил Манолов в профила си във Фейсбук.

Древният обичай „Къпанак” оживя в Карлово: Изкъпаха булки и именници (СНИМКИ)

В основата на този празник е посланието за здраве и плодородие. Празникът е важен, а традицията привлича все повече участници.

Официален фейсбук профил на кмета на Павликени инж. Емануил Манолов

От стари времена в селото е останал обичаят в деня на Иван до герана или до чешмата да бъдат „довлачени“ най-новите семейства.

Официален фейсбук профил на кмета на Павликени инж. Емануил Манолов

Младоженците били окъпвани със студената вода за здраве и берекет.

Традиционното празнуване на народния обичай Иванови влачуги в село Караисен е възобновено през 1986 г. от група самодейци към читалището.

Официален фейсбук профил на кмета на Павликени инж. Емануил Манолов

Под ръководството на Марийка Димитрова те участват същата година в Събора на народното творчество в Копривщица, където са наградени със седем златни медала. Оттогава ежегодно този ритуал се възпроизвежда в селото.

Официален фейсбук профил на кмета на Павликени инж. Емануил Манолов

В ролята на Иван влезе кметът на село Караисен Стефан Николов, който беше окъпан на селската чешма.